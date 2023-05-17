Врач частной скорой, который высадил больного ребенка из машины в Видном, предстанет перед судом

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Бывший врач частной скорой помощи, который высадил больного ребенка с матерью из машины в подмосковном Видном, предстанет перед судом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в среду, 17 мая.

По ее словам, 52-летнего мужчину обвиняют по статье «Покушение на мошенничество». Так, в ходе расследования дела выяснилось, что мать больного ребенка уже оплатила услуги скорой помощи, однако врач потребовал дополнительные средства.

— В скором времени дело с утвержденным обвинительным заключением будет передано в суд для рассмотрения по существу, — резюмировала Врадий.

Преступление, о котором идет речь, произошло 11 марта. Родители ребенка с двусторонней пневмонией вызвали частную скорую помощь, чтобы перевезти сына из одного медицинского учреждения в другое. Врач прибывшей кареты потребовал заплатить сверх оговоренного. Когда мать ребенка сообщила, что у них не хватит денег, мужчина высадил женщину с больным ребенком из машины.