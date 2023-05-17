В помощь разработчикам цифровых продуктов для людей с особыми потребностями

Фото: Freepik

МТС запустила онлайн-платформу, которая поможет повысить цифровую доступности для людей с особыми потребностями.

Компания разработала специальное цифровое руководство «Практики доступности», в котором собраны и описаны различные аспекты создания цифровых продуктов, такие как разработка и дизайн интерфейсов, алгоритмы создания текстов и тестирование с учетом особых потребностей некоторых групп людей, в том числе с инвалидностью.

На новой онлайн-платформе представлены прикладные, написанные понятным языком инструкции, которые комплексно описывают все этапы создания цифрового продукта с учетом всех необходимых нюансов, повышающих цифровую доступность и удобство использования сервисов для различных категорий пользователей.

Ресурс бесплатный. Материалы и рекомендации, предоставленные на нем, позволят дизайнерам, разработчикам, UX-копирайтерам и тестировщикам узнать, как адаптировать сайты и приложения для большего количества пользователей, включая людей с особенностями речи, слуха, зрения и моторики, чтобы активнее внедрять инклюзивные практики на российском рынке.

— МТС реализует комплексные программы по поддержке инклюзивного сообщества, повышению качества жизни людей с особыми потребностями. В компании создается доступная среда в офисах и розничной сети, реализуются просветительские программы по преодолению цифрового неравенства, разрабатываются удобные ИТ-продукты для различных аудиторий. Запуск онлайн-платформы «Практики доступности» ― важный этап реализации инклюзивной стратегии компании, который позволит ускорить процесс создания безбарьерной среды, доступных сервисов и приложений для широкого круга людей, ― рассказала руководитель центра по социальной ответственности, разнообразию и инклюзивности компании Елена Серегина.

Собранные на платформе рекомендации и материалы соответствуют международному руководству доступности веб-контента WCAG, которые дополнены критериями от независимых экспертов по цифровой доступности, публичными пользовательскими исследованиями и экспертизой профильных организаций и сообществ людей с особыми потребностями и личным опытом сотрудников, в том числе с инвалидностью. Платформа будет особенно полезна небольшим организациям и НКО.