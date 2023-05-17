Комиссия Мосгордумы поддержала законопроект о расширении соцзащиты ветеранов боевых действий

Фото: Пресс-служба Московской городской Думы

Профильная комиссия Мосгордумы поддержала законопроект, направленный на расширение социальной защиты ветеранов боевых действий. Законопроект предлагает изменения в городской Закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы».

Так, расширяется перечень лиц, являющихся ветеранами боевых действий. Например, к данной категории предлагается относить тех, кто принимал участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористической операции, прокуроров и следователей, исполнявших служебные обязанности в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике с декабря 1994 по декабрь 1996 года и контртеррористических операций в Северо-Кавказском регионе с августа 1999 года.

Помимо этого, к данной льготной категории граждан предложено отнести военнослужащих органов Федеральной службы безопасности, выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, а также в ходе вооруженной провокации на территориях, прилегающих к району специальной военной операции на Украине, в Донецкой и Луганской народных республиках, начиная с 24 февраля 2022 года.

— Указанным лицам из числа ветеранов боевых действий гарантируется право на бесплатный проезд в Москве на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси и маршрутного такси, а в случае получения ими статуса инвалида боевых действий предоставляются меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг местной телефонной связи, 50-процентной скидки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов, — рассказала председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

К льготной категории предлагается отнести членов семей погибших в ходе исполнения обязанностей военной службы участников боевых действий и контртеррористических операций.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы:

— Законопроектом предлагается включить в категорию «ветераны боевых действий» ряд участников операций в Дагестане, Чеченской Республике, на территории Сирии и контртеррористических операций в Северо-Кавказском регионе, а также специальной военной операции. Наш долг — обеспечить бойцам, которые ценой своего здоровья выполняли боевые задачи во имя мира, необходимую соцподдержку.