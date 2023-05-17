Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Комиссия Мосгордумы поддержала законопроект о расширении соцзащиты ветеранов боевых действий

Алексей Хорошилов
Город
Комиссия Мосгордумы поддержала законопроект о расширении соцзащиты ветеранов боевых действий
Фото: Пресс-служба Московской городской Думы

Профильная комиссия Мосгордумы поддержала законопроект, направленный на расширение социальной защиты ветеранов боевых действий. Законопроект предлагает изменения в городской Закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы».

Так, расширяется перечень лиц, являющихся ветеранами боевых действий. Например, к данной категории предлагается относить тех, кто принимал участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористической операции, прокуроров и следователей, исполнявших служебные обязанности в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике с декабря 1994 по декабрь 1996 года и контртеррористических операций в Северо-Кавказском регионе с августа 1999 года.

Помимо этого, к данной льготной категории граждан предложено отнести военнослужащих органов Федеральной службы безопасности, выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, а также в ходе вооруженной провокации на территориях, прилегающих к району специальной военной операции на Украине, в Донецкой и Луганской народных республиках, начиная с 24 февраля 2022 года.

— Указанным лицам из числа ветеранов боевых действий гарантируется право на бесплатный проезд в Москве на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси и маршрутного такси, а в случае получения ими статуса инвалида боевых действий предоставляются меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг местной телефонной связи, 50-процентной скидки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов, — рассказала председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

К льготной категории предлагается отнести членов семей погибших в ходе исполнения обязанностей военной службы участников боевых действий и контртеррористических операций.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы:

— Законопроектом предлагается включить в категорию «ветераны боевых действий» ряд участников операций в Дагестане, Чеченской Республике, на территории Сирии и контртеррористических операций в Северо-Кавказском регионе, а также специальной военной операции. Наш долг — обеспечить бойцам, которые ценой своего здоровья выполняли боевые задачи во имя мира, необходимую соцподдержку.

Законы Мосгордума Ветераны Льготы
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первую Storm Shadow российские войска уже сбили, очередь за дронами

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Почему мы так любим сказки советских режиссеров

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Победа Эрдогану дастся нелегко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Росток редко похож на плод

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Чита-дрита, чита-маргарита: хорошие отношения с РФ и закон гостеприимства — важный алгоритм для Грузии

Александр Лосото
Александр Лосото

И стены помогают: одно из направлений развития медицины — стационары на дому

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Все мнения
О проекте