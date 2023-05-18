Почему дергается глаз и как с этим справиться

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Иногда люди сталкиваются с ощущением подергивания века или брови. Это может говорить об эмоциональном перенапряжении или серьезном стрессе. Почему возникает это чувство и нужно ли обращаться с ним к врачу, «Вечерней Москве» объяснил врач-психотерапевт Евгений Фомин.

Почему дергается глаз

По его словам, подергивание невротического характера, в том числе века или бровей, говорит о том, что человек находится в состоянии стресса, причем длительного.

— Если человек находится в состоянии длительного конфликта (месяц или год — прим. «ВМ»), он может столкнуться с перенапряжением нервной системы, которая начинает «двоить», в том числе в виде таких тиков, — объяснил психотерапевт.

Как с этим справиться

Он отметил, что решить эту проблему можно и есть два пути выхода из тревожного состояния, которое проявляется в виде тиков.

— Можно обратиться к неврологу, чтобы он подобрал лечение, назначил эффективные антидепрессанты и нейролептики, — посоветовал Фомин. — Это короткий и простой путь. Пришел к врачу, купил нужные препараты — и через недели две уже будет ощутимый результат.

Самостоятельна проработка проблема займет больше времени, предупредил специалист.

— Здесь нужно провести серьезную работу над собой. Задать себе несколько вопросов: «Почему я настолько остро воспринимаю эту ситуацию?», «Почему это меня так задевает?» и «Как с этим справиться?». Такой разбор поможет определить причину возникновения стресса и начать работать над ней, — заверил Фомин.

Долгий путь, предупредил он, может занимать 2–3 месяца или даже год. Все зависит от причин, которые привели к этому состоянию, заключил психотерапевт.