Россияне поддерживают запрет продажи крепкого алкоголя лицам до 21 года. К чему это может привести

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Большинство россиян поддержало инициативу Минздрава по запрету продажи алкоголя гражданам до 21 года. Такие данные следуют из опроса, проведенного сервисом SuperJob. Нужен ли в России такой запрет и к чему может привести внедрение подобного ограничения, «Вечерней Москве» рассказал эксперт рынка ретейла Александр Анфиногенов.

В опросе SuperJob приняло участие 1600 россиян. 34 процента опрошенных выразили мнение, что предложение Минздрава повысить минимальный возраст для покупки крепкого (от 16,5 процента) алкоголя до 21 года — правильная идея. 39 процентов участников считают, что подобное возрастное ограничение необходимо вообще для любого алкоголя.

И только 18 процентов респондентов инициативу Минздрава не поддерживают, указывая на то, что современная молодежь не интересуется крепкими алкогольными напитками и имеет другие приоритеты.

По словам Анфиногенова, разговоры о новых ограничениях для крепкого алкоголя идут не один год.

— Тема того, что молодежь и алкоголь — плохо, поднимается не в первый раз. После 21 года, конечно, пить алкоголь тоже плохо, но тогда покупка алкогольных напитков переходит в разряд самостоятельно принятого решения, — пояснил эксперт.

При этом внедрение новых ограничений в отношении крепких алкогольных напитков обязательно было бы сопряжено со сложностями, уверен Анфиногенов. Главный вопрос, по мнению специалиста: как именно определять возраст покупателя.

Для крепких алкогольных напитков возможно использовать опыт уже имеющихся ограничений против алкоголя, однако он может быть неприменим в данном случае, уточнил эксперт.

— Конечно, можно повторить опыт ограничений на продажу всего алкоголя с 18 лет. Но 18 лет легче определяется на глаз. А чтобы понять, человеку 21 год или 25 лет, нужно прямо быть экспертом. Кассиры такими экспертами не являются, — уверен Анфиногенов.

Собеседник «ВМ» предположил, что введение ограничений на крепкий алкоголь не окажет особого влияния на рынок. Не приведет это и к росту нелегальной торговли алкоголем: нынешняя молодежь не так сильно интересуется табаком и алкогольными напитками, как те россияне, чья молодость пришлась на начало тысячелетия, уверен Анфиногенов.

Подавляющее большинство молодых людей в России, наоборот, в принципе не поддерживают употребление алкоголя, заметил собеседник «ВМ».

— Молодые люди в глубине души все больше понимают, что алкоголь наносит вред. Стало много вариантов, куда направить свою энергию и деньги. Поэтому многие переключили свои приоритеты и траты на здоровый образ жизни, интернет, хобби, игры, — заключил эксперт.