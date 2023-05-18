Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Россияне поддерживают запрет продажи крепкого алкоголя лицам до 21 года. К чему это может привести

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Россияне поддерживают запрет продажи крепкого алкоголя лицам до 21 года. К чему это может привести
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Большинство россиян поддержало инициативу Минздрава по запрету продажи алкоголя гражданам до 21 года. Такие данные следуют из опроса, проведенного сервисом SuperJob. Нужен ли в России такой запрет и к чему может привести внедрение подобного ограничения, «Вечерней Москве» рассказал эксперт рынка ретейла Александр Анфиногенов.

В опросе SuperJob приняло участие 1600 россиян. 34 процента опрошенных выразили мнение, что предложение Минздрава повысить минимальный возраст для покупки крепкого (от 16,5 процента) алкоголя до 21 года — правильная идея. 39 процентов участников считают, что подобное возрастное ограничение необходимо вообще для любого алкоголя.

И только 18 процентов респондентов инициативу Минздрава не поддерживают, указывая на то, что современная молодежь не интересуется крепкими алкогольными напитками и имеет другие приоритеты.

По словам Анфиногенова, разговоры о новых ограничениях для крепкого алкоголя идут не один год.

— Тема того, что молодежь и алкоголь — плохо, поднимается не в первый раз. После 21 года, конечно, пить алкоголь тоже плохо, но тогда покупка алкогольных напитков переходит в разряд самостоятельно принятого решения, — пояснил эксперт.

При этом внедрение новых ограничений в отношении крепких алкогольных напитков обязательно было бы сопряжено со сложностями, уверен Анфиногенов. Главный вопрос, по мнению специалиста: как именно определять возраст покупателя.

Для крепких алкогольных напитков возможно использовать опыт уже имеющихся ограничений против алкоголя, однако он может быть неприменим в данном случае, уточнил эксперт.

— Конечно, можно повторить опыт ограничений на продажу всего алкоголя с 18 лет. Но 18 лет легче определяется на глаз. А чтобы понять, человеку 21 год или 25 лет, нужно прямо быть экспертом. Кассиры такими экспертами не являются, — уверен Анфиногенов.

Собеседник «ВМ» предположил, что введение ограничений на крепкий алкоголь не окажет особого влияния на рынок. Не приведет это и к росту нелегальной торговли алкоголем: нынешняя молодежь не так сильно интересуется табаком и алкогольными напитками, как те россияне, чья молодость пришлась на начало тысячелетия, уверен Анфиногенов.

Подавляющее большинство молодых людей в России, наоборот, в принципе не поддерживают употребление алкоголя, заметил собеседник «ВМ».

— Молодые люди в глубине души все больше понимают, что алкоголь наносит вред. Стало много вариантов, куда направить свою энергию и деньги. Поэтому многие переключили свои приоритеты и траты на здоровый образ жизни, интернет, хобби, игры, — заключил эксперт.

Алкоголь Эксперты Минздрав РФ Запреты
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первую Storm Shadow российские войска уже сбили, очередь за дронами

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Почему мы так любим сказки советских режиссеров

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Победа Эрдогану дастся нелегко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Росток редко похож на плод

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Чита-дрита, чита-маргарита: хорошие отношения с РФ и закон гостеприимства — важный алгоритм для Грузии

Александр Лосото
Александр Лосото

И стены помогают: одно из направлений развития медицины — стационары на дому

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Все мнения
О проекте