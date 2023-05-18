Бывших полицейских в Подмосковье осудили за взятки, превышение полномочий и разбой

Фото: пресс-служба суда

В Подмосковье троих сотрудников полиции осудили за взятки, превышение полномочий и разбой. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 18 мая.

По ее словам, преступление произошло 5 марта 2020 года. Трое сотрудников МУ МВД «Мытищинское» городского округа Долгопрудный без каких-либо оснований вторглись в квартиру к местному жителю, после чего избили его и подбросили ему наркотики. Затем сотрудники правоохранительных органов начали вымогать у жертвы 300 тысяч рублей, чтобы его не привлекали к уголовной ответственности. Мужчина смог найти и передать злоумышленникам только половину суммы. После того, как его оставили в покое, пострадавший обратился в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий с применением насилия», «Разбой» и «Получение взятки». Фигурантов задержали.

Расследование затруднялось тем, что подозреваемые на тот момент были действующими сотрудниками полиции, активно противодействовали следствию и не шли на сделку с ним. Однако доказательства собрать удалось, они легли в основу обвинения.

Суд признал бывших полицейских виновными и приговорил их к восьми годам колонии строгого режима.

Других бывших сотрудников правоохранительных органов осудили на 11 и пять лет колонии за взятки. Экс-правоохранители пользовались служебным положением и за вознаграждение перекрывали движение на улицах Москвы для съемок сериала «Чикатило».