Собянин: Работы на южном участке МСД будут завершены в этом году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Строительные работы на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) завершатся в этом году, их уровень готовности составляет от 65 до 95 процентов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 18 мая.

— На сегодняшний день готовность всех пусковых комплексов составляет от 65 до 95 процентов, поэтому есть вся возможность запустить его полностью в этом году, — сказал он.

Мэр осмотрел ход работ по строительству участка Московского скоростного диаметра от Павелецкого направления Московской железной дороги до МКАД и подчеркнул, что на сегодняшний день это один из самых сложных в мире дорожно-строительных проектов в городской черте.

Этот участок улучшит транспортную доступность районов Чертаново, Бирюлево и Царицыно, где живут больше 630 тысяч человек. Появится удобный выезд с Московского скоростного диаметра на МКАД, написал мэр Москвы в своем Telegram-канале.

В свою очередь, генеральный директор компании-подрядчика АО «МИСК» Фарит Хайдаров отметил, что работы на участке ведутся в соответствии с графиком в круглосуточном режиме. Согласно контракту, в этом году работы должны закончить.

Южный участок МСД улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов города. Важнейшим звеном данного объекта стало пересечение Волгоградского проспекта. Городское руководство должно синхронно запустить все участки МСД и соединить основной ход объекта с южным направлением.