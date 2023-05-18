Профессор Чумаков назвал основной фактор, который способствует распространению чумы

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Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков рассказал об основных способах распространения чумы.

Как пояснил эксперт, основной фактор, который способствует распространению заболевания, — это наличие природного очага, территории, где находятся животные, которые несут бактерии чумы. Источником заражения среди насекомых часто становится блоха кровососущая.

Количество подобных очагов на территории России крайне ограничено. По словам Чумакова, они условные. Эксперт добавил, что в настоящее время чума хорошо поддается лечению, передает «360».

Три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками таких заболеваний, как чума и лихорадка Западного Нила, открыли и описали ученые Тюменского медицинского университета. По словам специалистов, эти паразиты широко распространены в Сибири и Монголии, передает RT.

Чума всегда начинается с лихорадки, поэтому при подобном симптоме лучше сразу обратиться к врачу. Об этом рассказала врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова.