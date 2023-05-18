Роскачество: Четверть мыла в России бессильна против бактерий

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Каждое четвертое антибактериальное мыло в российских магазинах бесполезно в борьбе с бактериями. Об этом в четверг, 18 мая, сообщили в пресс-службе Роскачества.

Ведомство провело обследование жидкого антибактериального мыла, произведенного преимущественно в России, а также в некоторых других странах. Оказалось, что 25 процентов представленных на рынке брендов бесполезны в борьбе с кишечной и синегнойной палочками, а также со стафилококком и кандидой.

Проверку Роскачества не прошло мыло брендов «Ашан», «Рецепты бабушки Агафьи», ABSOLUT, Bio-Mio и Faberlic. Однако остальные 75 процентов проверенных марок показали себя вполне достойно, передает со ссылкой на исследование Lenta.

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