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Роскачество: Четверть мыла в России бессильна против бактерий

Евгений Белоусов
Общество
Роскачество: Четверть мыла в России бессильна против бактерий
Фото: Unsplash

Каждое четвертое антибактериальное мыло в российских магазинах бесполезно в борьбе с бактериями. Об этом в четверг, 18 мая, сообщили в пресс-службе Роскачества.

Ведомство провело обследование жидкого антибактериального мыла, произведенного преимущественно в России, а также в некоторых других странах. Оказалось, что 25 процентов представленных на рынке брендов бесполезны в борьбе с кишечной и синегнойной палочками, а также со стафилококком и кандидой.

Проверку Роскачества не прошло мыло брендов «Ашан», «Рецепты бабушки Агафьи», ABSOLUT, Bio-Mio и Faberlic. Однако остальные 75 процентов проверенных марок показали себя вполне достойно, передает со ссылкой на исследование Lenta.

Американские ученые выяснили, что определенные запахи способны приманивать кровососущих насекомых. Оказалось, что комаров могут заинтересовать запахи некоторых сортов мыла.

Торговые сети России все активнее внедряют системы рейтингования товаров. Он представляет собой определенную оценку товара, составленную на основании отзывов покупателей или экспертной оценки организаций, осуществляющих проверку товара. Эксперты Роскачества рассказали о важности систем рейтингования товаров и их преимуществах.

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