Биохимик Кулешова рассказала, как оценить качество воды в домашних условиях

Фото: Пресс-служба компании «БАРЬЕР»

Доступ к чистой и безопасной питьевой воде закреплен Генеральной Ассамблеей ООН в качестве одного из фундаментальных прав человека. Однако в некоторых случаях питьевая вода из-под крана оказывается загрязненной вредными веществами, которые могут даже представлять угрозу для здоровья. Поэтому крайне важно оценить качество воды у себя дома, чтобы убедиться в безопасности ее регулярного потребления. Как это сделать, рассказала «Вечерней Москве» Мария Кулешова, эксперт-биохимик технологической компании по производству фильтров для воды «Барьер».

По данным доклада Роспотребнадзора за 2021 год, качество воды из источников централизованного водоснабжения ухудшилось в 32 субъектах РФ. Даже если станция водоочистки обеспечивает высокий уровень качества воды, ее состав может значительно ухудшиться из-за состояния труб, по которым она поступает в квартиру. На их стенках может накапливаться осадок железа, солей магния, кальция, и частички ржавчины.

Регулярное и продолжительное потребление воды с такими примесями может привести к различным заболеваниям. Поэтому важно самостоятельно отслеживать качество питьевой воды у себя дома. Есть несколько основных способов сделать это.

Визуальный осмотр

Если вода кажется мутной, имеет какой-то оттенок, осадок, странный запах или привкус, скорее всего, это указывает на повышенное содержание различных примесей и вредных веществ. А частое появление накипи на чайнике и ржавчины на сантехнике говорит о том, что в воде слишком много железа и солей металлов. Все это означает, что вода однозначно нуждается в дополнительной очистке. Важно помнить, что опираться на такой метод оценки качества не стоит, потому что в воде из-под крана есть вредные для организма вещества, которые не получится отследить визуально.

Наборы для тестирования воды в домашних условиях

Сейчас на рынке доступно множество вариантов домашних экспресс-тестов, которые помогут быстро и просто оценить качество воды по нескольким заявленным показателям. Они позволяют определить наличие некоторых загрязняющих веществ, таких как хлор, железо, органические примеси, нитраты и другие. Однако важно отметить, что такие экспресс-тесты могут быть точными не на 100 процентов, а количество показателей для проверки не охватывает весь спектр возможных загрязнений.

Лабораторный анализ

Лабораторный анализ воды — один из наиболее надежных и точных способов оценки качества воды как из источников центрального водоснабжения, так и из скважин и колодцев, если речь идет о частном доме. Пробу воды можно отправить в любую аккредитованную лабораторию либо профильную компанию по очистке воды, имеющую собственный исследовательский центр. Специалисты проводят различные тесты для определения наличия вредных веществ, количество показателей для проверки может достигать нескольких десятков. Стоит такой анализ недорого, особенно если учитывать тот ущерб, который может нанести регулярное потребление загрязненной воды. Затем результаты лабораторного анализа воды помогут в том числе в выборе наиболее эффективного варианта очистки.