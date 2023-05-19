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Сергей Собянин: Пассажиров МЦД-4 будут перевозить трехдверные «Иволги»

Лейла Алиева
Город
Сергей Собянин: Пассажиров МЦД-4 будут перевозить трехдверные «Иволги»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Главным событием второй половины этого года станет открытие двух новых диаметров наземного метро — МЦД-3 и МЦД-4, пассажиров последнего будут перевозить трехдверные «Иволги». Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 19 мая.

— В 2022–2025 годах планируется закупить 95 поездов «Иволга». Да и сама «Иволга» продолжает меняться. На заводе в Твери уже приступили к созданию новейшей модели — «Иволга 4.0», — пояснил он.

Главным отличием новых поездов станет наличие третьей двери в промежуточных вагонах, как в метро. Это позволит сделать посадку и выход из вагона удобнее и быстрее. Первые составы запустят на МЦД-4 уже в конце 2023 — начале 2024 года, написал Собянин в своем блоге.

Осенью 2023 года будет запущена новая линия четвертого Московского центрального диаметра. Она пройдет через центр столицы и три крупных транспортно-пересадочных узла города — «Тестовская», «Белорусская», «Савеловская».

Открытие новой линии наземного метро предоставит горожанам возможность добраться до Шереметьева с востока и запада столицы, а до Внукова — с севера столицы.

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