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Дептранс Москвы призвал водителей не оставлять свои авто на велодорожках

Лейла Алиева
Город
Дептранс Москвы призвал водителей не оставлять свои авто на велодорожках
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

В апреле Московской административной дорожной инспекцией (МАДИ) было выявлено 1913 случаев парковки автомобилей на велодорожках. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Велодорожки — это важная часть дорожной инфраструктуры Москвы, по которой велосипедисты могут передвигаться безопасно и с комфортом. Припаркованные на велополосах автомобили могут привести к серьезным ДТП. В апреле на спецстоянки переместили 310 машин: водители бросили их прямо на велодорожках и ушли по своим делам, — рассказал он.

Нарушителям пришлось оплатить штраф в размере трех тысяч рублей. В Telegram-канале «Дептранс Москвы» владельцев автомобилей призвали парковаться только в разрешенных местах.

Недавно пресс-служба МАДИ напомнила водителям о запрете парковаться на газонах и зеленых насаждениях. Как пояснили в ведомстве, колеса автомобилей вредят не только внешнему облику Москвы, но и экологии. Помимо этого, за подобное нарушение предусмотрен крупный штраф.

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