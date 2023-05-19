Стоматолог назвал пять продуктов, от которых портятся и желтеют зубы

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Стоматологи всегда советуют не употреблять слишком много сладостей, чтобы сохранить здоровье зубов. Но есть и другие продукты, которых следует избегать ради красивой улыбки. Стоматолог Сэм Джетва назвал еду, которая вредна для эмали и негативно отражается на цвете зубов. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Хрустящая еда

Хрустящая еда может стать серьезной проблемой для зубов, привести к появлению трещин, а также к кариесу с течением времени. По словам доктора Джетвы, трещины обычно возникают из-за проблем с прикусом, но также часто их вызывает твердая еда. Например, сухарики или зернышки попкорна. Частицы этих хрустящих продуктов забиваются в пространство между зубами и провоцируют их разрушение.

Оливки

Косточки внутри оливок могут быть опасны. Порою, случайно прикусив косточку, можно получить трещину в зубе или вовсе сломать его. Чем старше человек, тем больше риск, так как с возрастом зубы становятся более хрупкими.

Куркума

Куркума считается суперпродуктом благодаря своим противовоспалительным свойствам. Однако если употреблять специю слишком часто, зубы перестанут быть жемчужно-белыми. Эксперт предупредил, что в особой группе риска — люди, которые недавно отбелили зубы или установили виниры.

— После процедуры отбеливания зубы особенно уязвимы для любых красителей, — говорит он. — Хотя фарфоровые виниры не должны быть окрашены куркумой, родные зубы могут получить оранжевый оттенок, отличный от цвета виниров.

Ириски

В черный список стоматолога попали ириски или любая другая очень липкая, тягучая сладость. Во-первых, в конфетах содержится много сахара, который является одной из основных причин кариеса, во-вторых — они имеют вредную для зубов текстуру.

— Жевательные конфеты прилипают к зубам и с большей вероятностью вызовут кариес. Также липкая текстура создаст огромные проблемы для людей, у которых есть пломбы, коронки, композитные соединения или брекеты, так как может сместить конструкции, — сказал врач.

Леденцы

Стоматолог призвал раз и навсегда отказаться от леденцов. Они провоцируют появление трещин на зубах, сколов, кариес и общее разрушение зубов. Сосательные конфеты почти полностью состоят из сахара. Оказавшись во рту, они провоцируют размножение бактерий и растворение поверхности зуба кислотой.