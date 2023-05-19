Pais: Поддержка США ослабеет, если не будет успешного украинского контрнаступления

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Европейский союз (ЕС) выразил обеспокоенность тем, что поддержка Украины со стороны США может начать ослабевать. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщила французская газета Pais.

— В ЕС обеспокоены. Если контрнаступление не будет столь победоносным или хотя бы видимым, поддержка со стороны США ослабеет, — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, в случае успешного наступления украинских войск США могут согласиться выдать лицензии на реэкспорт истребителей F-16, которые они продали Нидерландам. Те в свою очередь заверили, что вместе с Данией и Бельгией предоставят Украине сотни самолетов. Но на встрече европейских и американских дипломатов Вашингтон дал ясно понять, что поддержка Киева — не бездонный мешок, а результаты в борьбе с Россией имеют огромное значение для сохранения единства и продолжения американской поддержки, передает Pais.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко предупредил об «ужасной цене» контрнаступления ВСУ. По словам дипломата, западные страны ожидают слишком многого от контрнаступления ВСУ, тем самым оказывая давление на украинских военных.