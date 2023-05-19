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Звезда фильма «Фантомас» Хельмут Бергер скончался в возрасте 78 лет

Лейла Алиева
Общество
Звезда фильма «Фантомас» Хельмут Бергер скончался в возрасте 78 лет
Фото: shutterstock

В Зальцбурге на 78-м году жизни скончался актер Хельмут Бергер. Об этом сообщает ORF со ссылкой на его агента Гельмута Вернера.

По его словам, Бергера не стало ранним утром 18 мая. При этом причины смерти не уточняются. Через 10 дней актеру исполнилось бы 79 лет, пишет ORF.

Популярность Хельмуту Бергеру принесла главная роль в фильме «Фантомас». Помимо этого, он успел сыграть в таких кинолентах, как «Портрет Дориана Грея», «Гибель богов», «Крестный отец — 3» и других.

В начале 2000 года актер почти ушел на пенсию и стал заботиться о своей матери, однако в 2010-м вернулся к съемкам. А в 2013 году даже снялся в реалити-шоу на выживание, но начавшиеся проблемы со здоровьем не дали Бергеру завершить начатое.

На следующий год он появился в биографическом фильме про Сен-Лорана, а в 2019-м снова объявил о завершении карьеры, но на этот раз уже окончательно.

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