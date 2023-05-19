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Более 10 самостроев ликвидировали в Метрогородке

Евгений Белоусов
Город
Более 10 самостроев ликвидировали в Метрогородке
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
улица Иркутская, владение 17, строение 9 Карта всех событий

Комплекс из 12 незаконно возведенных строений на территории площадью

пять тысяч квадратных метров обнаружили специалисты Госинспекции по недвижимости на востоке Москвы. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Строения находились в промышленной зоне по адресу: улица Иркутская, владение 17, строение 9.

— Земельный участок, на котором выявили 12 незаконных строений, был арендован для эксплуатации ранее возведенного сооружения. Строительство новых объектов или проведение работ по реконструкции договором не предусмотрено, — заявил он.

По словам Боброва, незаконные постройки были использованы как склады и жилье для рабочих. Самострой занял 440 квадратных метров территории. Постройки были добровольно снесены самим пользователем участка, на котором их возвели. Весь мусор вывезли, а территорию привели в порядок.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Восточный административный округ (ВАО) Самострой Москва
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