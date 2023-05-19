Проще, чем кажется: как получить ветеринарную помощь в Москве
Сюжет:Проще, чем кажется
Кто имеет право на льготы при оказании ветеринарных услуг, как получить неотложную помощь для животного и где посмотреть прейскурант ветеринарных клиник — в материале «Вечерней Москвы».
Как записаться в государственную ветклинику:
— через портал mos.ru;
— при помощи мобильного приложения «Госуслуги Москвы»;
— по телефону единого контактного центра ветеринарной службы +7 (495) 612-04-25.
Где посмотреть прейскурант платных услуг:
— на сайте ГБУ «Московское объединение ветеринарии»;
— на сайте ГБУ «Мосветстанция».
Кому доступны льготы при обращении в ветклинику:
— ветеранам Великой Отечественной войны;
— инвалидам I группы и семьям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 23 лет;
— собакам-проводникам, принадлежащим инвалидам по зрению.
Условия предоставления льгот:
— при предъявлении паспорта гражданина РФ;
— распространяются не более чем на двух животных, принадлежащих ветерану, инвалиду, имеющему право на льготы;
— предоставляются только по месту постоянной регистрации льготника.
Как получить неотложную помощь для животного:
— позвонить по телефону единого контактного центра Государственной ветеринарной службы города Москвы +7 (495) 612-04-25;
— обратиться в коммерческие компании, оказывающие скорую ветеринарную помощь.