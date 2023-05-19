Как получить ветеринарную помощь в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Кто имеет право на льготы при оказании ветеринарных услуг, как получить неотложную помощь для животного и где посмотреть прейскурант ветеринарных клиник — в материале «Вечерней Москвы».

Как записаться в государственную ветклинику:

— через портал mos.ru;

— при помощи мобильного приложения «Госуслуги Москвы»;

— по телефону единого контактного центра ветеринарной службы +7 (495) 612-04-25.

Где посмотреть прейскурант платных услуг:

— на сайте ГБУ «Московское объединение ветеринарии»;

— на сайте ГБУ «Мосветстанция».

Кому доступны льготы при обращении в ветклинику:

— ветеранам Великой Отечественной войны;

— инвалидам I группы и семьям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 23 лет;

— собакам-проводникам, принадлежащим инвалидам по зрению.

Условия предоставления льгот:

— при предъявлении паспорта гражданина РФ;

— распространяются не более чем на двух животных, принадлежащих ветерану, инвалиду, имеющему право на льготы;

— предоставляются только по месту постоянной регистрации льготника.

Как получить неотложную помощь для животного:

— позвонить по телефону единого контактного центра Государственной ветеринарной службы города Москвы +7 (495) 612-04-25;

— обратиться в коммерческие компании, оказывающие скорую ветеринарную помощь.