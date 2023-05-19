Патрушев: Убийство Татарского и покушение на Прилепина были скоординированы США

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Убийство военкора Владлена Татарского и покушение на писателя Захара Прилепина были совершены Украиной при четкой координации США. Об этом в пятницу, 19 мая, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

— Создавая новые угрозы национальной безопасности России, вскормленный англосаксами киевский неонацистский режим перенес террористические действия на территорию нашей страны, — отметил он.

По мнению Патрушева, спецслужбы США участвовали в планировании и координации взрыва на Крымском мосту и других терактов. При этом сопровождает подобные операции подготовленная в Вашингтоне и Лондоне информационная кампания, которая призвана дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, передает РИА Новости.

Аналогичное мнение высказал также спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что поддержка США и Бельгией киевского режима привела к созданию в центре Европы террористического государства, которое и спланировало теракт в отношении Татарского. Вместе с этим ФСБ сумела предотвратить ряд покушений в отношении журналистов Владимира Соловьева, Маргариты Симоньян, Дмитрия Киселева, Евгения Попова и Ольги Скабеевой.