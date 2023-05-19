Аферистка с сайта знакомств украла у москвича 35 тысяч рублей

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Москвич попытался склонить девушку с сайта знакомств к интимной близости, а вместо этого лишился 35 тысяч рублей. Об этом стало известно в пятницу, 19 мая.

По предварительным данным, 38-летний мужчина познакомился с девушкой в приложении. Она представилась москвичу «его принцессой» и согласилась на предложение ухажера встретиться в более интимной обстановке. За это незнакомка попросила предварительно перевести ей пять, а после еще 30 тысяч рублей.

Заинтересованный москвич выполнил требования девушки, однако после получения денег она перестала выходить на связь. Потерпевший обратился в полицию. Как сообщил Telegram-канал Shot, по данному факту проводится проверка.

Знакомство в интернете обернулось неудачно и для 24-летнего гостя столицы. Мужчина договорился о свидании с незнакомкой в ее квартире на юго-западе столицы. Однако вместо избранницы в помещении его ждали два вооруженных разбойника.