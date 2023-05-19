Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Аферистка с сайта знакомств украла у москвича 35 тысяч рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Аферистка с сайта знакомств украла у москвича 35 тысяч рублей
Фото: Pixabay

Москвич попытался склонить девушку с сайта знакомств к интимной близости, а вместо этого лишился 35 тысяч рублей. Об этом стало известно в пятницу, 19 мая.

По предварительным данным, 38-летний мужчина познакомился с девушкой в приложении. Она представилась москвичу «его принцессой» и согласилась на предложение ухажера встретиться в более интимной обстановке. За это незнакомка попросила предварительно перевести ей пять, а после еще 30 тысяч рублей.

Заинтересованный москвич выполнил требования девушки, однако после получения денег она перестала выходить на связь. Потерпевший обратился в полицию. Как сообщил Telegram-канал Shot, по данному факту проводится проверка.

Знакомство в интернете обернулось неудачно и для 24-летнего гостя столицы. Мужчина договорился о свидании с незнакомкой в ее квартире на юго-западе столицы. Однако вместо избранницы в помещении его ждали два вооруженных разбойника.

Проверки Москва Полиция Интернет Преступления
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Это не ностальгия: почему уехавшие иноагенты пытаются оспорить свой статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дачный признак настоящей любви

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отставка после банкета: жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволили

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Насколько привлекательна сегодня профессия спортсмена?

Евгения Ткаченко
Евгения Ткаченко

Жемчужина Восточного округа: как меняется район Вешняки

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первую Storm Shadow российские войска уже сбили, очередь за дронами

Все мнения
О проекте