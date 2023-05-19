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«Трудно не согласиться с гинекологом»: Медведев ответил на заявления главы ЕС о равноправных переговорах

Павел Иванов

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
Общество
«Трудно не согласиться с гинекологом»: Медведев ответил на заявления главы ЕС о равноправных переговорах
Фото: roscongress / Вячеслав Викторов

Равные переговоры с нацистским государством под внешним управлением должны быть отвергнуты. Такое заявление сделал в пятницу, 19 мая, заместитель председателя Совета безопасности России (СБ России) Дмитрий Медведев.

— Трудно не согласиться с гинекологом, которая прикидывается руководителем ЕС. Тетка сказала, что переговоры России и Украины на равных должны быть отвергнуты. Конечно, это так. Какие могут быть равные переговоры с нацистским государством, находящимся в стадии полураспада под внешним управлением? — написал он в своем Telegram-канале.

Медведев также подчеркнул, что диалог нужно вести только с Вашингтоном и в условиях послевоенного мироустройства. По его словам, иных собеседников для ведения разговоров нет.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 в Японии ранее выступила против любых мирных действий, которые приведут к равноправным переговорам между Россией и Украиной. Она также заявила, что необходимо сопоставить украинскую решимость с собственной выносливостью и стойкостью. Евросоюз (ЕС) должен дать Украине инструменты для успешной защиты и восстановления полного суверенитета и территориальной целостности.

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