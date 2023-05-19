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Детский сад на 300 мест построят в столичном районе Покровское-Стрешнево

Павел Иванов
Город
Детский сад на 300 мест построят в столичном районе Покровское-Стрешнево
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Москва, Северо-Западный административный округ, район Покровское-Стрешнево Карта всех событий

В столичном районе Покровское-Стрешнево утвержден новый инвестиционный проект детского сада на 300 мест. Он будет расположен по адресу: Волоколамское шоссе, земельный участок 71/13. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

— В трехэтажном здании запроектированы групповые ячейки, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для развивающих и коррекционно-развивающих занятий, в том числе с психологом и логопедом, — сказала она.

По ее словам, в новом учреждении будет 12 групп для детей от трех до семи лет. В здании расположится бассейн с раздевалками и кабинетом инструктора, а так же помещение для медсестры и комната для хранения инвентаря. Проект предусматривает посещение заведения детей с особенностями развития. Территорию возле сада обустроят, тротуары покроют резиновой крошкой и травой, оборудуют общую игровую зону, установят теневые навесы и высадят деревья и кустарники, сообщает сайт мэра Москвы.

17 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице активно реставрируют усадьбу «Покровское-Стрешнево», работы могут завершить до конца года.

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