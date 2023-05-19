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Пьяный мужчина напал на волонтеров, агитировавших за контрактную службу в ВС РФ

Степан Жирнов

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Пьяный мужчина напал на волонтеров, агитировавших за контрактную службу в ВС РФ
Фото: Вечерняя Москва
Москва, Большая кольцевая линия, метро Савёловская Карта всех событий

У метро Савеловская пьяный мужчина напал на волонтеров, которые агитировали прохожих пойти служить по контракту в ВС РФ. Об этом стало известно в пятницу, 19 мая.

По словам очевидцев, пьяный мужчина напал на волонтеров, разбросал листовки и сломал стенд. Свой поступок он никак не мотивировал. Дебошира задержали сотрудники УВД на Московском метрополитене.

Через непродолжительное время злоумышленник уснул в камере.

— Допросить подозреваемого в ближайшее время не получится, так как мужчина слишком пьян, — прокомментировал источник «Вечерней Москвы», знакомый с ситуацией.

Другой инцидент произошел на станции метро «Новокузнецкая». Безбилетник напал на женщину, которая сделала ему замечание. Сперва он ударил ее ногой у турникетов, а потом нашел ее в вагоне поезда и ударил по лицу.

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