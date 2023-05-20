Минздрав: Лекарство для желудка может посадить почки

Фото: shutterstock

Некоторые лекарства от язвы и гастрита могут оказать негативное влияние на почки, рассказали медики. Поэтому с приемом таких медикаментов нужно быть как можно более аккуратным, важно принимать подобные лекарства по предписанию врача, а не по собственному желанию.Такое предупреждение сделали в Министерстве здравоохранения.

Речь идет о таких лекарствах, как «омепразол», «пантопразол» и их аналоги, передает «Российская газета».

Такие медикаменты обычно прописывают для лечения почек, однако долго их принимать откровенно опасно. В крайнем случае в целом может возникнуть почечная недостаточность.

Такие средства просто по своему действию могут унять боль и дискомфорт в желудке, они автоматически удаляют ощущение изжоги. Поэтому люди просто не чувствуют, когда именно стоит перестать их принимать, и это может оказаться опасным для здоровья.

Мясников предупредил, что у человека, который примет лекарство для снижения давления, может развиться инфаркт почки, мозга или сердца. Иными словами, прием таких препаратов может убить человека. По его словам, врачи назначают эту группу препаратов в тот момент, когда пациент находится под их наблюдением.