СМИ: Байден на саммите G7 объявит о новом пакете военной помощи Украине

Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден на саммите G7 в Хиросиме собирается объявить о том, что Штаты выделяют новый пакет помощи для Киева. В этот раз сумма должна составить порядка 375 миллионов долларов. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на неназванных должностных лиц.

По его информации, на Украину собираются поставить дополнительные боеприпасы, бронированную технику и вооружения. В итоге это все те же части помощи, которая ранее уже поставлялась от американской администрации в Киев.

До этого Байден информировал лидеров G7, что США поддержат меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях. Газета пишет, что обучать пилотов с Украины будут на европейской территории, учеба будет продолжаться как минимум несколько месяцев.

Европейский союз (ЕС) выразил обеспокоенность тем, что поддержка Украины со стороны США может начать ослабевать. Об этом сообщила французская газета Pais. Как отмечает издание, в случае успешного наступления украинских войск США могут согласиться выдать лицензии на реэкспорт истребителей F-16, которые они продали Нидерландам.