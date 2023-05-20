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Приметы и советы

Диетолог Кадырова сообщила, можно ли пить чай после заваривания

Ирэна Колесова

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Кадырова сообщила, можно ли пить чай после заваривания
Фото: Unsplash

Пить чай сразу после заваривания оказалось особенно полезным. Именно в этом случае в нем сохраняются все полезные вещества, витамины и необходимые вещества.

Однако все меняется, если чай настаивается целый день, а употребляется только наутро. Некоторые компоненты могут даже нанести вред организму. Давно заваренный чай способен выводить из организма полезные вещества, пишет издание «В Татарстане».

Поэтому диетолог Лейла Кадырова уверена, что чай нужно употреблять свежезаваренным. Это в целом может помочь сохранить баланс веществ в организме и укрепить иммунную систему.

Врач-кардиолог Анна Панова назвала напиток, который опасно употреблять в жару. По ее словам, таковым может стать абсолютно любой напиток, если он сильно охлажден. Употребление такой жидкости особенно опасно для тех, у кого диагностированы заболевания сердечно-сосудистой системы.

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