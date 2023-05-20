Атласная юбка, косуха, лодочки: топ-5 образов для похода на свидание в любом возрасте

Фото: Из личного архива Аники Керимовой

Создание модного образа для романтического свидания — непростая задача. С одной стороны, каждой девушке хочется выглядеть максимально привлекательно и женственно, с другой — аутфит должен отвечать обстановке и быть уместным. Дизайнер Аника Керимова назвала пять актуальных эффектных образов, которые не только подойдут для женщин любого возраста, но и никогда не будут пылиться в шкафу. Их легко можно интегрировать в свой повседневный гардероб и создавать новые яркие луки.

Полупрозрачная блуза с бантом, черные брюки на высокой посадке и лодочки на шпильке

Полупрозрачная блуза с объемным бантом на шее в дуэте с брюками на высокой посадке позволит создать роскошный и запоминающийся образ. Такой лук никогда не потеряет актуальности и придаст чарующую женственность. В таком наряде можно отправиться на свидание в любое место: в ресторан, на выставку или в музей. Не забудьте надеть под полупрозрачное изделие короткий черный топ, чтобы образ не был вульгарным. Также обращайте внимание на длину брючины, чтобы ненароком не «укоротить» себя. Очень удачным решением будет выбор моделей черного цвета на высокой посадке с легким клешем, которые стройнят и вытягивают силуэт, создавая эффект длинных ног. Ориентируйтесь на самые актуальные оттенки 2023 года при выборе блузы: лавандовый, бирюзовый или оливковый. Не забудьте завершить образ классическими лодочками на шпильках.

Платье-комбинация на бретелях, пиджак и ботинки на грубой подошве

Какое же свидание без платья? Однако важно учесть, что оно должно быть комфортным, — для такого случая идеально подойдет образ в бельевом стиле. Обращайте внимание на модели, выполненные из атласа. Вы можете выбрать дерзкое мини или универсальное миди, дополнив наряд модным удлиненным пиджаком либо в тон платью для создания трендового монохромного аутфита, либо классического черного цвета. Обязательно сыграйте на контрастах, завершив свой женственный образ ботинками на грубой подошве.

Кашемировый свитер, атласная юбка и яркая сумочка

Несмотря на очевидность и простоту, данный образ никогда не потеряет своей актуальности. Попробуйте поиграть с различными фактурами тканей, сочетая, например, уютный светлый свитер из кашемира с юбкой макси или миди из атласа. Решающее значение здесь играют аксессуары, поэтому обязательно дополните лук максимально заметным акцентом в виде яркой сумочки красного, оранжевого или зеленого цвета. Подбирая обувь, отдайте предпочтение либо женственным сапогам до колена, либо грубым ботинкам.

Воздушное платье, косуха и туфли «Мэри Джейн»

Классика никогда не выйдет из моды, поэтому без воздушного платья длины миди на свидании не обойтись. Отдавайте предпочтение моделям прямого кроя, с которыми отлично смотрятся различные элементы верхней одежды: черное пальто оверсайз для создания женственного стиля или кожаная косуха для дерзкого и немного «хулиганистого» лука. Лучше всего под подобный образ идут туфли на платформе с ремешками, которые придадут образу очаровательную женственность.

Объемный свитер, прямые джинсы на высокой посадке и лоферы

Более повседневным, но не менее привлекательным и женственным решением для романтического свидания станет сочетание объемного свитера и классических прямых джинсов на высокой посадке. Завершить образ помогут лоферы, которые актуальны в любой ситуации. Обратите внимание, что свитер не должен быть слишком объемным, чтобы не исказить реальные пропорции тела. Остановитесь на минимальном оверсайзе и актуальных расцветках: белой, бежевой, горчичной. При выборе лоферов не ограничивайте себя в фантазии и подбирайте самые интересные и экстравагантные модели, которые внесут в образ изюминку. В прохладную погоду вы легко можете накинуть на себя тренч или пальто, сделав лук многослойным.