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Приметы и советы

Две маленькие девочки пропали в Кемеровской области

Араз Салехов
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Две маленькие девочки пропали в Кемеровской области
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Кемеровской области пропали две девочки, одной из них два года, второй — четыре. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.

По данным ведомства, две сестры Алена и Ирина вышли прогуляться на улицу 18 мая, они находились на детской площадке, а спустя время пропали.

Приметы Алены: рост 75–85 сантиметров, короткие русые волосы, джинсовый сарафан, голубая куртка.

Приметы Ирины: рост 100–105 сантиметров, русые волосы, зеленая куртка, черные колготки и голубая шапка.

Поисками девочек занимаются около 200 человек: полицейские, спасатели, волонтеры, добровольцы, передает сайт ведомства.

На весь экранПолноэкранный просмотр Фото: МВД России по Кемеровской области
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Фото: МВД России по Кемеровской области
На весь экранПолноэкранный просмотр Фото: МВД России по Кемеровской области
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Фото: МВД России по Кемеровской области

Недавно на западе столицы с игровой площадки школы пропала девятилетняя девочка. В связи с этим волонтеры оперативно собрались для поисков пропавшей школьницы. В мероприятии приняли участие более десяти человек.

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