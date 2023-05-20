Две маленькие девочки пропали в Кемеровской области

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Кемеровской области пропали две девочки, одной из них два года, второй — четыре. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.

По данным ведомства, две сестры Алена и Ирина вышли прогуляться на улицу 18 мая, они находились на детской площадке, а спустя время пропали.

Приметы Алены: рост 75–85 сантиметров, короткие русые волосы, джинсовый сарафан, голубая куртка.

Приметы Ирины: рост 100–105 сантиметров, русые волосы, зеленая куртка, черные колготки и голубая шапка.

Поисками девочек занимаются около 200 человек: полицейские, спасатели, волонтеры, добровольцы, передает сайт ведомства.

На весь экран 1/2 Фото: МВД России по Кемеровской области На весь экран 2/2 Фото: МВД России по Кемеровской области

Недавно на западе столицы с игровой площадки школы пропала девятилетняя девочка. В связи с этим волонтеры оперативно собрались для поисков пропавшей школьницы. В мероприятии приняли участие более десяти человек.