Легко перепутать с ангиной: инфекционист Мескина рассказала, что такое дифтерия и чем она опасна

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Дифтерия — серьезная болезнь, которую на начальных этапах можно спутать с ангиной. Она может передаваться воздушно-капельным путем. Чем опасно заболевание, можно ли выявить его на ранней стадии и насколько эффективна вакцина, «Вечерней Москве» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

По ее словам, дифтерия сопровождается такими же наложениями на миндалины, как при ангине. Но если ангина поражает только гланды, то дифтерия может затронуть разные слизистые оболочки. Среди них:

нос;

гортань;

половые пути;

пупочная область.

— Дифтерия опасна тем, что пленки образований могут отслаиваться и закупоривать горло, что приводит к дыхательной недостаточности и дефициту кислорода, — пояснила Мескина.

Наиболее опасными формами являются токсические, так как могут быстро привести к смерти пациента. Если же человек выживает, токсин дифтерии может попасть в почки или сердце и вызвать миокардит или болезнь почек.

Симптоматика заболевания, как заметила врач, очень схожа с ангиной в самом начале, поэтому его можно легко спутать.

— Только лор-врач может распознать ее. Сопровождается температурой, кашлем, болью в горле. Протекает прямо как сепсис, — уверена врач.

Дифтерия в России сейчас не выявляется, так как некоторое время назад была разработана прививка.

— Но лет пять-семь назад в нашей стране был обнаружен случай дифтерийной палочки в горле мальчика. Он был привит, но являлся носителем вируса. Этот случай говорит, что, если перестать прививаться и сократить количество привитых, дифтерия может вернуться, — сказала инфекционист.

Прививка, подчеркнула она, очень эффективно работает с болезнью.

— Очень много лет я не встречалась с болезнью в своей практике. Это действие прививки. Благодаря вакцинации у людей сформировался популяционный иммунитет. Но еще до его возникновения привитые переносили болезнь очень легко, — заверила Мескина.

Прививка может вызывать побочные эффекты, рассказала она. Среди них:

повышение температуры;

припухлость на месте инъекции;

недомогания.

Но врач успокоила: такие симптомы проходят уже через два-три дня после прививки.