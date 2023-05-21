Bloomberg: Марк Цукерберг рекордно разбогател за последние несколько месяцев

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Глава американской компании Марк Цукерберг за последние месяцы смог увеличить свое состояние на рекордную сумму в 44,3 миллиарда долларов, сообщило агентство Bloomberg.Согласно последним рейтингам, цена активов этого известного предпринимателя оценивается примерно в 89,9 миллиарда долларов.

На этом фоне именно Цукерберг занимает первое место среди богатейших людей планеты, если речь идет о росте состояния с начала текущего года. Известно, что магнат решил сделать ставку на развитие метавселенной. Это должно быть пространство в виртуальной реальности, в котором пользователи могут общаться между собой. Стоит отметить, что лично Цукерберг вложил огромные средства в то, чтобы стать лидером именно в этом сегменте, передает агентство.

Глава корпорации Meta* в Соединенных Штатах Марк Цукерберг сообщил о запуске платной подписки, которая позволит пользователям соцсетей Facebook* и Instagram** пройти верификацию учетной записи и получить «синюю галочку».

* Признана экстремистской и запрещена на территории России.

** Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России.