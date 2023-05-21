Путешествуем ВМесте
«Путешествуем ВМесте»: из Москвы в Карелию на машине — старинные замки, парк «Рускеала» и гастрономические изыски «Путешествуем ВМесте». Жемчужина Черного моря Сочи. Часть 2: Воронцовские пещеры, дендрарий и океанариум Что посмотреть и куда сходить в Сочи «Путешествуем ВМесте»: Тольятти — «Лабиринт желаний», Жигулевское море и замок Гарибальди «Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара
Приметы и советы
Народный календарь. Как предсказать погоду и прогнать русалок 24 мая Народный календарь. Как можно разбогатеть на Симонов день, 23 мая Народный календарь. Как подарить здоровье лошадям 22 мая Народный календарь. Как 21 мая уберечься от беды и голода Народный календарь. Что нужно сделать 20 мая для преодоления трудностей
Умер известный британский писатель и критик Мартин Эмис
Писатель и критик из Великобритании Мартин Эмис ушел из жизни в возрасте 73 лет. С таким сообщением выступил телеканал Sky News со ссылкой на заявление жены писателя Изабель Фонсеки.
— Писатель умер от рака желудка в пятницу у себя дома... во Флориде, — заявил телеканал, цитируя Фонсеку.
По сообщению телеканала, писателя в последние годы преследовала тяжелая болезнь. Ровно такой же недуг поразил и его близкого друга, публициста Кристофера Хитченса. Многочисленные издательства сейчас выражают свои слова скорби по поводу кончины писателя. Они отмечают, что он смог повлиять на поколение стилистов прозы.
Эксклюзивы
Незнайка платит дважды: как мошенники зарабатывают на ЕГЭ Дача моей мечты: как превратить садовый участок в курортную зону В Москве открылись клубничные развалы. Как выбрать вкусные ягоды «Забрали бы себе»: названы страны, у которых есть серьезные территориальные претензии к Украине Политолог Маркелов объяснил, зачем Польша потребовала от Украины извинений за Волынскую резню
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Народный календарь. Как предсказать погоду и прогнать русалок 24 мая Народный календарь. Как можно разбогатеть на Симонов день, 23 мая Народный календарь. Как подарить здоровье лошадям 22 мая Народный календарь. Как 21 мая уберечься от беды и голода Народный календарь. Что нужно сделать 20 мая для преодоления трудностей
Проще, чем кажется