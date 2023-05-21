Скончался замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко

Фото: Зыков Кирилл / Агентство «Москва»

Статс-секретарь — заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко скончался 20 мая во время возвращения из рабочей командировки на Кубу. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Приносим глубокие соболезнования родным и близким Петра Александровича, — говорится в сообщении.

Политик возвращался с российской делегацией из командировки на Кубу. В самолете ему стало плохо. Борт приземлился в Минеральных Водах, однако врачам спасти Кучеренко уже не удалось, передает сайт ведомства.

Петр Кучеренко родился 3 мая 1977 года в городе Дудинке Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа Красноярского края. В 2001 году Кучеренко окончил Российский университет дружбы народов по специальности «Юриспруденция». В 2021 году его назначили замминистра науки и высшего образования.

У него остались жена и сын.