Актер из «Улиц разбитых фонарей» Олег Василюк умер в 78 лет

Фото: Pexels

Каскадер, актер и постановщик трюков Олег Василюк ушел из жизни в возрасте 78 лет. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщил каскадер-постановщик Олег Корытин.

— Трюковая работа в кино — это не про то, кто выше заберется или дальше прыгнет. Это был замечательный человек, — цитирует его ТАСС.

Причина кончины актера не уточняется.

Олег Василюк родился 30 декабря 1944 года. Его карьера в кино началась в 1960-х годах. Первый фильм с участием Василюка вышел на экраны в 1967 году. Он сыграл эпизодическую роль в картине «Седьмой спутник». Герой актера являлся белогвардейцем, который падает с лестницы.

Также Василюк известен по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности». Актер сыграл и Тони Рэйни в фильме «Похищение скакуна», Колю в ленте «Хлеб, золото, наган», Хантера в сериале «Остров сокровищ» 1982 года.