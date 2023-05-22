Народный календарь. Почему незамужним женщинам нельзя носить черное 25 мая

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

25 мая в народном календаре значится как Епифанов день — назван он так в честь святителя Епифания Кипрского, епископа. Другие названия праздника: «Красный кафтан», «Епифан», «Рябиновка» (так как к этому дню обычно зацветает рябина).

В этот день девушки в красных сарафанах приходили к рябине и просили дерево уберечь дома от пожаров. Суть молитв святому Епифанию сводилась к тому же.

На Епифанов день незамужней женщине запрещалось носить черные вещи. По народным поверьям, в случае, если девушка оденется в черное, то муж ее будет старый и она очень скоро станет вдовой. Кроме того, на Рябиновку запрещалось употреблять спиртные напитки. Считалось, что темные силы нападут на вас и одурманят.

Приметы погоды:

Если утро 25 мая будет «в красном кафтане» (яркая заря), то пожаров летом случится много.

Пышно цветет рябина — лен уродится.

Соловей всю ночь поет — на хорошую погоду.

Много майских жуков — к засушливому лету.

Именины: Антон, Герман, Денис, Иван, Петр, Семен, Теодор, Федор, Филипп, Ян, Евдокия.