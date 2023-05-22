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Достойная замена всегда найдется: что будет с ценами на бытовую технику

Рената Лебедева

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
Достойная замена всегда найдется: что будет с ценами на бытовую технику
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Турция и Казахстан прекратили транзит товаров в Россию из недружественных стран. В первую очередь это коснулось бытовой техники. «Вечерняя Москва» узнала, что будет с ценами на товары и какие бренды могут исчезнуть с полок магазинов.

По словам экономиста Александра Цапликова, цепочки поставок из-за контроля за соблюдением санкций со стороны Запада постоянно меняются и будут меняться:

— Сейчас начнут использоваться более сложные и дорогостоящие маршруты. Товаров для параллельного импорта становится меньше, однако многие заинтересованы в российском рынке, поэтому находят уловки.

В целом подорожание бытовой техники из недружественных стран каждые несколько месяцев составляет около 15 процентов.

— С концами западные бренды не уйдут, а вот новые марки техники из Китая и Турции будут появляться. Да и стоить они будут на порядок дешевле. Особенно это коснется стиральных машин, холодильников, — добавляет эксперт.

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