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ФСБ: В Оренбургской области предотвратили готовившийся украинскими спецслужбами теракт

Араз Салехов
Происшествия
ФСБ: В Оренбургской области предотвратили готовившийся украинскими спецслужбами теракт
Фото: sevbutovo.mos.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Новотроицке Оренбургской области. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщили в пресс-службе ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, задержанным оказался россиянин 1997 года рождения. Он действовал по указке украинских спецслужб. Злоумышленник собирался поджечь шкаф релейной защиты и автоматику железнодорожной станции Новотроицкая Южно-Уральской железной дороги. Кроме того, поджог планировался в военкомате города Орск Оренбургской области и в отделе ФСБ России.

По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Террористический акт», передает РИА Новости.

Недавно сотрудники ФСБ пресекли теракт в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС. Правоохранители при обыске изъяли подготовленное к применению взрывное устройство, а также автоматическое стрелковое оружие к нему.

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