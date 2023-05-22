Серийный домушник орудовал на территории Подмосковья несколько месяцев

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Московская область, Талдомский городской округ, деревня Бельское Карта всех событий

Воры в Подмосковье обокрали 12 частных домов и вынесли имущество более чем на 450 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 22 мая.

Среди пострадавших оказались и жильцы дачного дома, расположенного около деревни Бельское Талдомского городского округа. Злоумышленники сломали замок входной двери и вынесли из дома электропилу, лестницу и топор. Узнав о пропаже, хозяева обратились в полицию.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники правоохранительных органов просмотрели записи с камеры видеонаблюдения и установили личность одного из подозреваемых. Им оказался 33-летний уроженец Средней Азии. Его задержали по месту временного проживания. В ходе обыска правоохранители нашли склад украденного.

По данным ведомства, подозреваемый причастен еще к 11 кражам на территории деревень Бельское и Сорокино. Суммарный материальный ущерб от его действий превысил 450 тысяч рублей.

Талдомский районный суд заключил фигуранта под стражу. Полиция активно разыскивает его подельника.

Другая кража произошла в ресторане на северо-западе Москвы. У победительницы конкурса красоты Miss Moscow Mini 2016 в уборной украли кольцо с драгоценным камнем.