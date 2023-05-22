Центры московского долголетия приглашают на встречи исторических клубов

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В центрах московского долголетия для всех желающих горожан старше 55 лет открыто более 3,5 тысячи клубов по интересам. Большой популярностью пользуются интеллектуальные занятия: лекции, викторины, совместный просмотр документальных фильмов и многое другое. Всех горожан «серебряного» возраста, увлекающихся историей, центры приглашают на встречи исторических клубов.

22 мая

Для старшего поколения в ЦМД «Текстильщики» в 12:00 пройдет встреча клуба «Коллекция заблуждений». На занятии слушатели могут узнать интересные факты из биографии известных личностей.

ЦМД «Чертаново Центральное» приглашает жителей «серебряного» возраста на лекции по истории России с древнейших времен до конца 18 века. Начало в 12:00.

Совершить настоящее путешествие в прошлое, а также послушать увлекательные лекции можно на встрече клуба «История – это мы!» в ЦМД «Орехово-Борисово Северное» в 13:00.

На встрече клуба «История России» в ЦМД «Рязанский» представители старшего поколения смогут узнать множество интересных исторических фактов, а также поучаствовать в дискуссиях. Начало в 17:00.

23 мая

ЦМД «Ясенево» приглашает всех желающих горожан старше 55 лет на открытие исторического клуба «Интересное рядом». Первая встреча посвящена тайнам Новодевичьего монастыря. Начало в 16:00.

24 мая

В ЦМД «Зеленоградский» в 11:30 для настоящих ценителей истории состоится лекция от клуба «Времена, эпохи, люди» на тему «Мода XVII века в России».

На занятии клуба «Московия» в ЦМД «Бирюлево Западное» можно узнать интересные факты об архитектуре и улицах нашей столицы. Начало в 13:00.

В 15:00 в ЦМД «Преображенское» пройдет встреча клуба, где участники в дружеской атмосфере общаются на темы культуры, поэзии, истории и искусства.

ЦМД «Отрадное» в 17:00 приглашает старшее поколение в клуб «Хочу все знать», где участники смотрят и обсуждают исторические фильмы.

25 мая

В 11:00 в ЦМД «Чертаново Южное» состоится встреча клуба «Горизонт», на которой участники смогут прослушать цикл лекций на тему «История и легенды Крыма».

В 15:00 ЦМД «Войковский» ждет всех любителей документального кино старшего возраста на просмотр фильмов, посвященных технологическому прогрессу СССР и современной России.

26 мая

На встрече клуба «Загадки истории» в ЦМД «Солнцево» единомышленники слушают интересные исторические лекции и участвуют в дискуссиях. Начало в 12:00.

В 13:00 в ЦМД «Мещанский» для жителей старшего поколения пройдет кинолекторий об истории московского метрополитена.

27 мая

ЦМД «Некрасовка» приглашает на познавательные лекции клуба «Наследие», в котором участники могут узнать все об истории района Некрасовка. Начало в 15:00.

28 мая

В ЦМД «Текстильщики» на встречах клуба «Музей на диване» участники смогут совершить онлайн-путешествия в различные музеи мира. Присоединится к занятиям можно в 15:00.