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Приметы и советы

Самострой около жилого дома ликвидировали в районе Фили-Давыдково

Лейла Алиева
Город
Самострой около жилого дома ликвидировали в районе Фили-Давыдково
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Москва, Кастанаевская улица, 57к3 Карта всех событий

Самострой площадью 30 квадратных метров ликвидировали возле жилого дома в районе Фили-Давыдково. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

Объект располагался на улице Кастанаевская, владение 57, корпус 3.

— Пристройку к многоэтажному жилому дому площадью 30 квадратных метров возвели самовольно, без оформления разрешительной документации на использование земельного участка и проведение строительных работ. Объект не стоял на кадастровом учете, право собственности на него не оформляли. Учитывая, что пристройка возведена незаконно, приняты меры по пресечению нарушения, — рассказал он.

Силами контрольного ведомства самострой демонтировали и освободили придомовую территорию.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Снос Самострой Район Фили-Давыдково
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