«Саморегуляция»: психиатр Вилков назвал пять простых практик для снижения тяги к вредной еде

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Некоторые люди страдают зависимостью от вредной еды или постоянных перекусов. Неправильная привычка не оставляет шансов снизить вес или поддерживать себя в форме. О том, можно ли уменьшить тягу к еде, какие методики для этого существуют и есть ли вероятность срыва, «Вечерней Москве» рассказал врач — психиатр-психотерапевт Алексей Вилков.

По его словам, существуют методики, которые позволяют научиться держать под контролем импульсы тяги к еде. Они работают с тревогой и напряжением, которые приводят человека к перееданиям и позволяют отказаться от вредной пищи, чтобы мозг начал воспринимать здоровую еду.

— Обычно психотерапевты используют в этом случае практики саморегуляции, которые направлены на уменьшение общего уровня тревожности, — объяснил специалист.

Среди них он выделил:

аутотренинг;

мышечную релаксацию;

вегетативную практику.

Существуют и более глубинные техники — самовнушение и гипноз. В этом случае, как рассказал Вилков, человек внушает себе запрет на использование вредной еды.

Однако в таких техниках важны стабильность и постоянная практика, заметил врач. Только в этом случае они могут быть эффективны.

— Но абсолютно любые из применяемых техник требуют ежедневного рутинного использования, чтобы уменьшать тревожность и напряжение человека. Когда показатели снижены, человек должен продолжать использовать их в качестве профилактики, чтобы сохранять спокойствие и не бросаться во все тяжкие, — сказал Вилков.

Полной гарантии от срывов после таких методик, по мнению психотерапевта, нет. Но они являются эффективными помощниками в плане контроля импульсов к вредной еде.

— Конечно, могут случаться внешние стрессы, которые провоцируют срывы, но это нормально, — предупредил Вилков. — Главное, быстро взять себя в руки и не винить себя.