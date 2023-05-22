К бизнесу прилетел «Золотой Меркурий»

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Вчера в Московской торговопромышленной палате(МТПП) состоялась церемония награждения победителей и лауреатов регионального этапа национальной премии «Золотой Меркурий».

Эту награду учредила Торгово-промышленная палата России еще в 2002 году. Причем у истоков стоял сам Евгений Примаков — он был президентом ТПП РФ. Премия поддержана на самом высоком уровне — Советом Федерации и Госдумой. Цель ее — поощрить самые успешные предприятия малого бизнеса с численностью персонала до 100 человек, а также компании-экспортеры, выпускающие конкурентоспособную продукцию.

— Роль малого и среднего бизнеса трудно переоценить. До 25 процентов московской экономики обеспечивают именно такие предприятия, — заявил президент Московской торгово-промышленной палаты Михаил Платонов. — Национальная премия «Золотой Меркурий», региональный этап которой традиционно проводит Московская ТПП, позволяет выявить лидеров рынка и обеспечить им признание, продвижение.

Среди номинаций, в которых проводится состязание, —«Лучшее малое предприятие»в сфере промышленного производства, строительства, услуг, в Агропромышленном комплексе, инновациях и так далее. Также выбирается «Лучшее семейное предприятие».

Конкурс проводится в два этапа: региональный и федеральный. Региональный этап столице проводит МТПП при поддержке столичного правительства, а также Департамента экономической политики и развития. По итогам по одному победителю в каждой номинации МТПП представит на федеральный этап. Важный нюанс: победителей конкурса регионального этапа определяет экспертный совет, в который входят руководители МТПП, представители общественных структур Торгово-промышленной палаты, эксперты Мосгордумы и авторитетные отраслевые специалисты. Конкурс проводится на безвозмездной основе, участники не платят взносы и не несут дополнительных расходов на экспертизу.

Также в Московской торговопромышленной палате состоялась церемония награждения победителей регионального этапа конкурса журналистов «Экономическое возрождение России». Он учрежден в 1993 году и стал первым профессиональным конкурсом среди журналистов, пишущих на экономические темы.«Вечерняя Москва» неоднократно становилась победителем московского этапа этого конкурса. И вот вчера генеральный директор АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»Георгий Рудницкий вручил награды в двух номинациях коллегам из медиахолдинга«Москва-Медиа». Поздравляем победителей обоих конкурсов и желаем двигаться дальше!