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«Ситуация усугубляется»: почему 2025 и 2026 годы могут стать самыми жаркими за все время

Иссалина Аюпова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Ситуация усугубляется»: почему 2025 и 2026 годы могут стать самыми жаркими за все время
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Предстоящие 2025 и 2026 годы могут стать одними из самых жарких за всю историю Земли. «Вечерняя Москва» обсудила с климатологом, ведущим научным сотрудником Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андреем Киселевым, что могло стать причиной аномального тепла.

Он рассказал, что ни один климатический прогноз не точен на сто процентов, однако предполагаемое потепление может быть связано с двумя факторами:

  • Действующие постоянно

— Речь о выбросе парниковых газов из-за антропогенной деятельности. Они нарастают, ситуация усугубляется, загрязняется вся климатическая система и атмосфера в том числе, — пояснил Киселев.

  • Происходящие периодически

По словам климатолога, существует явление Эль-Ниньо, которое проявляется периодически, раз в два года или семь лет. Оно тоже может влиять на значение температур.

— Явление усиливает потепление. и температура воздуха в это время всегда выше привычных значений. Продолжается от 9 до 12 месяцев. Сейчас есть все предпосылки к тому, что оно состоится в очередной раз, возможно даже, что до конца года, — предупредил климатолог.

Он также отметил, что Всемирная метеорологическая организация выпустила пресс-релиз, где сообщила о 98-процентной вероятности наступления рекордного тепла в течение ближайших пяти лет. Средняя температура за год значительно превысит максимальный уровень.

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