Суд признал около 100 бесхозных произведений искусства из Третьяковки собственностью РФ

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Москва, Лаврушинский переулок, 10 Карта всех событий

Замоскворецкий суд Москвы признал собственностью государства около ста бесхозных произведений искусства из Третьяковской галереи. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщили в пресс-службе суда.

Согласно иску, Третьяковка просила признать государственной собственностью 72 живописных полотна и 19 графических картин, а также три скульптуры. Среди них — этюды Кузьмы Петрова-Водкина и Исаака Левитана, картины Меретгельды Акмамедова, Меретдурды Аннакулиева и других именитых авторов.

Уточняется, что сама галерея приняла все возможные меры для установления владельцев произведений искусства. Переход пробывших на хранении в музее не менее пяти лет бесхозных картин и скульптур в собственность государства — обычная практика, передает РИА Новости.

В апреле в Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи прошел пресс-показ выставки «Жизнь и чудо. Иконы XIV–XIX веков из частного собрания». На выставке представлены иконы из частной коллекции Александра Шарова, которые он собирал в течение длительного времени.

По мнению куратора выставки, заведующей отделом древнерусского искусства Третьяковской галереи Елены Саенковой, экспозиция позволит дополнить знания историков о духовной жизни России XIV–XIX веков.