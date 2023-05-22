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Звезда сериала «Рим» и фильмов Marvel Рэй Стивенсон умер в 58 лет

Евгений Белоусов
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Звезда сериала «Рим» и фильмов Marvel Рэй Стивенсон умер в 58 лет
Фото: Mingle Media TV / CC BY-SA 2.0

Британский актер театра и кино Рэй Стивенсон, известный по ролям в сериале «Рим» и фильмах киновселенной Marvel, скончался в возрасте 58 лет. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщили официальные представители актера.

Уточняется, что 20 мая актер внезапно почувствовал себя плохо и был госпитализирован в больницу на острове Искья. За это время его состояние не улучшилось. Точная причина смерти не раскрывается, передает La Repubblica.

Рэй Стивенсон родился в Северной Ирландии в городе Лисберн 25 мая 1964 года. С самого детства он мечтал об актерской карьере, но боялся, что это недостижимо для него. Не рискнув после школы податься в актеры, он решил посвятить себя своему хобби — рисованию.

Однако со временем Стивенсон все же рискнул и в возрасте 29 лет окончил театральную школу Bristol Old Vic. Его актерским дебютом стала роль в фильме «Теория полета» 1998 года, в котором главные роли исполнили сэр Кеннет Брана и Хелена Бонем Картер.

Первая главная роль Стивенсона была в шотландском фильме ужасов «Аванпост» 2008 года, в котором он играл наемника, сражающегося с зомби-нацистами в бункере. Также публике Стивенсон известен по роли легионера Титуса Пулло в совместном сериале BBC и HBO «Рим».

Кроме того, Рэй Стивенсон исполнил роли Вольштагга, друга бога грома Тора, в фильмах о супергероях Marvel и главного злодея в предстоящем сериале «Асока» по мотивам веселенной «Звездных войн».

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