Живое слово поможет духовному воспитанию

Заместитель председателя Издательского совета Русской православной церкви иеромонах Макарий (Комогоров) (слева) и ведущий специалист по взаимодействию с епархиями аппарата Издательского совета священник Захарий Савельев в Библиотеке иностранной литературы / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

22 мая представители Издательского совета Русской православной церкви совместно с Библиотекой иностранной литературы организовали открытую беседу с главным редактором газеты «Вечерняя Москва» Александром Куприяновым.

Хорошо пишет тот, кто хорошо думает. Такую мысль на встрече озвучил Александр Куприянов.

— Научить человека складывать слова можно за две недели. А научить хорошо думать — наша задача, — подчеркнул Александр Иванович. — И эта задача осложняется тем, что мы погружаемся в электронную зависимость. Такую же сильную, как от алкоголя или игр. Но антихрист охватил не только молодежь. Мы все не можем жить без гаджетов. Я сам черпаю из них информацию.

Александр Куприянов вспоминает, как недавно гулял в парке, и люди там чуть ли не перекрикивали друг друга, не слыша ничего вокруг. Потому что все были с гаджетами. По мнению Куприянова, сейчас, как никогда, важно живое слово.

— В начале было Слово! И в том числе православное. ≪Вечерняя Москва≫ — единственная газета, в которой проповеди владыки Климента печатаются регулярно. А еще муфтия и раввина, и все они обращаются со своим Словом, — рассказывает Александр Иванович. — Я привез в деревню все свои книги. Потому что книга — венец цивилизации. Многие библиотеки оцифровали. А сколько процентов ими пользуется? Только ученые и гуманитарии...

Другой опасностью современной России Александр Куприянов считает появление так называемой шестой колонны.

Речь идет о людях, которые живут по двойным стандартам. Они, по словам Куприянова, кормятся за счет государства, но имеют ≪американскую мечту≫ и уверены, что весь мир должен крутиться вокруг них.

Встречу с главным редактором ≪ВМ≫ посетили студенты и педагоги духовной школы, гуманитарных и педагогических вузов. Выступление Александра Ивановича стало частью мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и Году русского языка и русской литературы в СНГ.

— Мы пригласили Александра Ивановича, потому что это человек с очень богатым опытом журналиста и медиаменеджера, —отметил заместитель председателя Издательского совета Русской православной церкви иеромонах Макарий (Комогоров). —У нас многими медиа руководят люди достаточно взрослые. Но по внутреннему содержанию они кажутся подростками. Думаю, из этой встречи с Александром Ивановичем и студенты, и преподаватели вынесли для себя много нового, полезного.

СПРАВКА

В аппарате Издательского совета РПЦ четыре секретариата: тематического планирования, научнобогословского рецензирования и экспертной оценки, внешних связей и информационных технологий. При Издательском совете существует библиотека, ее фонд насчитывает около 40 000 единиц, в том числе старопечатные и рукописные книги.