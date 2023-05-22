Живое слово поможет духовному воспитанию
22 мая представители Издательского совета Русской православной церкви совместно с Библиотекой иностранной литературы организовали открытую беседу с главным редактором газеты «Вечерняя Москва» Александром Куприяновым.
Хорошо пишет тот, кто хорошо думает. Такую мысль на встрече озвучил Александр Куприянов.
— Научить человека складывать слова можно за две недели. А научить хорошо думать — наша задача, — подчеркнул Александр Иванович. — И эта задача осложняется тем, что мы погружаемся в электронную зависимость. Такую же сильную, как от алкоголя или игр. Но антихрист охватил не только молодежь. Мы все не можем жить без гаджетов. Я сам черпаю из них информацию.
Александр Куприянов вспоминает, как недавно гулял в парке, и люди там чуть ли не перекрикивали друг друга, не слыша ничего вокруг. Потому что все были с гаджетами. По мнению Куприянова, сейчас, как никогда, важно живое слово.
— В начале было Слово! И в том числе православное. ≪Вечерняя Москва≫ — единственная газета, в которой проповеди владыки Климента печатаются регулярно. А еще муфтия и раввина, и все они обращаются со своим Словом, — рассказывает Александр Иванович. — Я привез в деревню все свои книги. Потому что книга — венец цивилизации. Многие библиотеки оцифровали. А сколько процентов ими пользуется? Только ученые и гуманитарии...
Другой опасностью современной России Александр Куприянов считает появление так называемой шестой колонны.
Речь идет о людях, которые живут по двойным стандартам. Они, по словам Куприянова, кормятся за счет государства, но имеют ≪американскую мечту≫ и уверены, что весь мир должен крутиться вокруг них.
Встречу с главным редактором ≪ВМ≫ посетили студенты и педагоги духовной школы, гуманитарных и педагогических вузов. Выступление Александра Ивановича стало частью мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и Году русского языка и русской литературы в СНГ.
— Мы пригласили Александра Ивановича, потому что это человек с очень богатым опытом журналиста и медиаменеджера, —отметил заместитель председателя Издательского совета Русской православной церкви иеромонах Макарий (Комогоров). —У нас многими медиа руководят люди достаточно взрослые. Но по внутреннему содержанию они кажутся подростками. Думаю, из этой встречи с Александром Ивановичем и студенты, и преподаватели вынесли для себя много нового, полезного.
СПРАВКА
В аппарате Издательского совета РПЦ четыре секретариата: тематического планирования, научнобогословского рецензирования и экспертной оценки, внешних связей и информационных технологий. При Издательском совете существует библиотека, ее фонд насчитывает около 40 000 единиц, в том числе старопечатные и рукописные книги.