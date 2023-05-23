Овчинский: Московский производитель готовится к старту поставок умного досмотрового оборудования

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» — компания «Диагностика-М» — разработал и запустил в производство пилотную версию досмотровой установки с искусственным интеллектом. Разработка способна распознавать не только внешние контуры, но и внутреннее содержимое запрещенных предметов, а также их отдельные фрагменты в разобранном виде. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— Новый умный интроскоп сможет самостоятельно идентифицировать опасные и запрещенные предметы, что упростит работу операторов досмотровой техники и повысит уровень общественной безопасности. В рамках реализации новых проектов на предприятии дополнительно создали 56 рабочих мест, — пояснил Владислав Овчинский.

Глава ведомства добавил, что разработка не имеет аналогов на российском рынке, а уровень ее локализации достигает 100 процентов.

Досмотровый интроскоп — рентгено-телевизионная установка для сканирования грузов и багажа на наличие опасных и запрещенных предметов.

Компания расширила свою продуктовую линейку за счет интеграции искусственного интеллекта в уже созданные и апробированные на рынке технологии, что обеспечило принципиально иной уровень их возможностей. Таким образом, резидент ОЭЗ оснастил интроскопы конвейерного типа серии ТС-СКАН функцией искусственного интеллекта, который сможет находить опасные и запрещенные предметы целиком и в виде их отдельных фрагментов, а также распознавать контуры самого предмета и его внутренне содержимое.

Также устройство идентифицирует объект и выдает оператору соответствующую информацию на экране монитора: искусственный интеллект выделяет подозрительные предметы в рамку, обозначая их название: бутылка, баллончик, нож и так далее. Нейронная сеть на выборке свыше 5 миллионов размеченных изображений обучена распознавать запрещенные объекты и их отдельные фрагменты в разных ракурсах.

«Диагностика-М» получила статус резидент площадки «Алабушево» ОЭЗ «Технополис «Москва» в 2019 году. Продукция предприятия успешно замещает импортные аналоги и востребована на рынке. В 2022 году компания инвестировала в свое производство свыше 105 миллионов рублей.

«Диагностика-М» внедряет умные технологии в свою продукцию, разрабатывает собственные системы искусственного интеллекта и программное обеспечение, которое внесено в базу российского ПО. В числе недавних разработок компании — система охраны территорий Radar-IQ, способная с помощью искусственного интеллекта обнаруживать и распознавать угрозы, находящиеся далеко за пределами периметра охраняемого объекта — как на земле, так и в воздухе, включая любые виды БПЛА.