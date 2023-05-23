Дизайнер назвала главные особенности женского интерьера

Фото: Пресс-служба Mr.Doors

Особый интерес к декорированию, наличие большого количества текстиля для дома, а также смелые интерьерные решения — черты по-настоящему женского интерьера. Об этом «Вечерней Москве» рассказала эксперт, руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьера Mr.Doors Вероника Антелава.

— Я не знаю женщин, которые могут спокойно пройти мимо вазы, статуэтки или картины неизвестного автора и мысленно не примерить их для своего интерьера. Пространство девушки как будто соткано из таких, казалось бы, мелочей, но каждая из них важна и играет особую роль в жилище, — говорит Антелаева.

По мнению дизайнера, домашний текстиль — еще одна отличительная черта интерьера женщины.

— Декоративные подушки, шторы, текстиль для сервировки стола — все эти предметы непременно можно найти в женских интерьерах. Для хозяек они синонимы уюта, тепла, комфорта. Важную роль здесь играет и регулярная, сезонная смена такого декора, позволяющая визуально обновить интерьер без особых затрат, — рассказала она.

При планировании дизайна будущего пространства женщины тратят намного больше времени, чтобы изучить варианты.

— Женские интерьеры не всегда практичны, но с точки зрения эстетики они определенно выигрывают. Связано это, прежде всего, с тем, что представительницы прекрасного пола уделяют особое внимание стилевым решениям. Не последнюю роль здесь играет насмотренность. Девушки старательно изучают актуальные тренды, слушают подкасты профессиональных дизайнеров, часто вдохновляются интерьерами знаменитостей. Все это позволяет им смелее обустраивать свое жилище и самовыражаться, — объяснила дизайнер.