В Черемушках построят дом по реновации на 240 квартир

Фото: Департамент строительства города Москвы

На юго-западе Москвы, в районе Черемушки по адресу Профсоюзная улица, з/у 32.1, идет строительство жилого дома для переселения по программе реновации.

Жилой дом будет односекционным, его возводят по индивидуальному проекту. В подземном уровне разместится автостоянка, сюда можно будет спуститься на лифте. Фасады облицуют керамогранитом, на них установят металлические корзины под кондиционеры. Входные группы будут оформлены витражным остеклением.

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства, всего здесь будет 240 квартир с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации (однокомнатных — 48, двухкомнатных — 168, трехкомнатных — 24). Две двухкомнатные квартиры предусмотрены для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику.

— В настоящее время ведутся работы по устройству фундаментной плиты здания. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году, — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

В вестибюле жилой части разместятся: комната для хранения колясок и велосипедов, кладовая для хранения уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Для удобства перемещения между этажами установят четыре лифта: два — грузоподъемностью 1000 кг и два — 630 кг. Их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут попасть в подъезд без посторонней помощи. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Рядом с домом обустроят детскую площадку с безопасным резиновым покрытием и спортивную площадки, а также площадку для тихого отдыха взрослых.