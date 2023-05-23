Без долгов, но с уголовкой: топ-блогеры принялись оплачивать свои налоги

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

22 мая Мосгорсуд оставил блогера-миллионника Елену Блиновскую под домашним арестом до 26 июня. Правоохранители сочли, что мера пресечения соответствует предполагаемым прегрешениям «королевы марафонов» — неуплата налогов и отмывание денег. «Вечерняя Москва» выяснила, как обстоят дела у других известных блогеров.

Вдобавок ко всем несчастьям заброшенную соцсеть Елены (блогерше запрещено выходить в интернет) атаковали мошенники и собирали деньги от ее имени — якобы на адвоката.

Как известно, другой топ-блогер, Лерчек (Валерия Чекалина), которая «забыла» заплатить налоги с 2,6 миллиарда рублей дохода, тоже получила уголовное преследование. Однако вчера, как рассказал ее адвокат, она полностью погасила долг в 311 миллионов рублей и теперь надеется на снисходительное отношение следствия. По слухам, Чекалиной с мужем пришлось взять кредит, чтобы заплатить эту сумму. Легче всех дела обстоят у третьей инфопредпринимательницы, Александры Митрошиной. На нее Следственный комитет тоже завел уголовное дело — о махинациях с доходами на 120 миллионов рублей.

Митрошина отреагировала моментально и признала «ошибку» в «бухгалтерии» — выплатила сумму задолжности и штраф. И сегодня она продолжает наслаждаться жизнью в Дубае.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Марочкин, звездный юрист:

— Поможет ли выплата налоговых задолженностей положительно повлиять на следствие? Возможно, суд примет это как смягчающее обстоятельство. Но на Блиновскую и на Чекалину заведено по два уголовных дела — не только по уклонению от уплаты налогов, но и по легализации преступных доходов, — поэтому выйти сухими из воды у них точно не выйдет.