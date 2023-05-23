Минпромторг: Uniqlo может выставить свой бизнес на продажу

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Японская розничная сеть одежды Uniqlo может выставить свой бизнес на продажу. Об этом во вторник, 23 мая, заявил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

— Они могут предложить потенциальным покупателям свою бизнес-модель, по аналогии с тем, как это ранее сделал «Макдоналдс». Японский ретейлер похожим образом сможет предложить купить договоры аренды, «бойкие торговые места» с хорошим покупательским трафиком, оборудование, — отметил Евтухов.

По его словам, компания хоть и приняла решение покинуть отечественный рынок, однако соответствующее заявление в правкомиссию на проведение сделки Uniqlo еще не подавала. В связи с этим, продолжил Евтухов, можно сделать вывод, что покупателя у этой торговой сети пока нет, передает «Известия».

Напомним, что Uniqlo приостановила работу всех своих салонов на территории России, а также интернет-магазина с 21 марта 2022 года. Компания столкнулась с рядом некоторых трудностей, начиная с операционных сложностей и заканчивая ухудшением общей обстановки в сети.