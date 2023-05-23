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Синоптики заявили, что метеорологическое лето придет в Москву с опозданием

Евгений Жуков

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Погода в Москве
Город
Синоптики заявили, что метеорологическое лето придет в Москву с опозданием
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Шанс того, что в 2023 году метеорологическое лето в Москве наступит с опозданием, достаточно велик. Об этом во вторник, 23 мая, сообщили в пресс-службе центра погоды «Фобос».

— Высока вероятность того, что относительно теплую вторую половину этой рабочей недели аннулирует похолодание выходных и прохладное начало недели следующей, и метеорологическое лето стартует с опозданием, — говорится в сообщении.

Там также добавили, что в течение всего текущего месяца будет сохраняться «небольшая, но отрицательная температурная аномалия», в связи с которой май станет первым месяцем, отставшим от климатической нормы, с ноября 2022 года.

Ученые считают началом климатического лета в Москве 26 мая. Именно с этого дня температура воздуха обычно превышает 15 градусов тепла.

Также синоптики из центра погода «Фобос» предупредили жителей столицы, что в грядущие выходные стоит ожидать похолодания, однако с понедельника, 29 мая, воздух в городе вновь начнет прогреваться.

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